Президент Грузії проти відновлення авіасполучення з РФ

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що скасування російським керівництвом візового режиму для грузинських громадян і відновлення авіасполучення між двома країнами сьогодні неприйнятне.

"Відновлення прямого авіасполучення з Грузією і скасування візового режиму для грузинських громадян є неприйнятним, доки Росія продовжує агресію проти України та окупацію наших територій", - написала в середу в соцмережах Зурабішвілі.

Поки що представники уряду Грузії не коментували рішення Росії щодо візового режиму й авіасполучення з Грузією.

У середу президент РФ Володимир Путін підписав указ про зняття заборони на повітряні перевезення з Росії на територію Грузії.

Планується, що авіакомпанії РФ літатимуть із Москви до Тбілісі й назад по сім разів на тиждень.

Авіасполучення між РФ і Грузією було перервано в липні 2019 року після виходу відповідного указу російського президента.