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07:09 10.05.2023

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall планує налагодити виробництво в Україні

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Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall планує налагодити виробництво в Україні

Найбільший німецький концерн з виробництва зброї Rheinmetall планує виробляти в Україні танки, ППО, зенітні системи і боєприпаси, повідомляє сайт компанії у вівторок.

"Здійснюються спроби укласти деякі угоди про співпрацю і створення спільних підприємств з українськими компаніями в найближчі тижні", - заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

У компанії уточнили, що планують організувати спільні підприємства з автомобільних систем, ППО і боєприпасів. "Таким чином, ми даємо Україні можливість захистити себе в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - сказав гендиректор компанії і уточнив, що інвестиції в нові заводи будуть виходити від української держави.

Як конкретний приклад Паппергер навів уже відомий план будівництва бойових танків типу "Panther" в Україні.

"Подібно до того, як бойова машина піхоти "Lynx" будується на заводі в Угорщині, наш нещодавно розроблений основний бойовий танк "Panther" може зійти з конвеєра на українському заводі на базі порівняної моделі", - ідеться в повідомленні.

Крім того, Rheinmetall заявив, що в найближчі десять років попит з боку України буде дуже високим.

 

 

 

Теги: #зброя #виробництво

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