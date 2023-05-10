Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall планує налагодити виробництво в Україні

Найбільший німецький концерн з виробництва зброї Rheinmetall планує виробляти в Україні танки, ППО, зенітні системи і боєприпаси, повідомляє сайт компанії у вівторок.

"Здійснюються спроби укласти деякі угоди про співпрацю і створення спільних підприємств з українськими компаніями в найближчі тижні", - заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

У компанії уточнили, що планують організувати спільні підприємства з автомобільних систем, ППО і боєприпасів. "Таким чином, ми даємо Україні можливість захистити себе в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - сказав гендиректор компанії і уточнив, що інвестиції в нові заводи будуть виходити від української держави.

Як конкретний приклад Паппергер навів уже відомий план будівництва бойових танків типу "Panther" в Україні.

"Подібно до того, як бойова машина піхоти "Lynx" будується на заводі в Угорщині, наш нещодавно розроблений основний бойовий танк "Panther" може зійти з конвеєра на українському заводі на базі порівняної моделі", - ідеться в повідомленні.

Крім того, Rheinmetall заявив, що в найближчі десять років попит з боку України буде дуже високим.