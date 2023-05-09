Якщо Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі, то виключно у форматі офіційної зустрічі - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що якщо президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі, то це буде виключно у форматі офіційної зустрічі.

"Якщо президент візьме участь у саміті, то це буде тільки у форматі офіційної зустрічі. Ви пам'ятаєте, що Угорщина блокувала засідання комісії Україна-НАТО на рівні лідерів, на рівні міністрів. Тому лідери України, президент був запрошений як неофіційний гість - це не те, що видається, взагалі, можливим", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Віцепрем'єрка наголосила, що незалежно від того, яким буде майбутній формат зустрічі України та НАТО на найвищому рівні (Комісія чи Рада – ІФ-У), він має бути офіційним.

Як повідомлялося, 21 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після візиту до Києва повідомив, що президент України Володимир Зеленський прийняв його запрошення відвідати майбутній саміт альянсу в липні.

У межах майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі обговорять трансформацію формату Комісії Україна-НАТО в Раду Україна-НАТО, а також створення Центру Україна-НАТО.