Уряд не допустить закриття шкіл у місцях компактного проживання нацменшин - Стефанишина

Уряд України не допустить закриття шкіл у місцях компактного проживання національних меншин, заявила віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Згідно з повідомленням пресслужби віцепрем'єрки, 8 травня відбулися консультації щодо реалізації законодавства із захисту прав національних меншин (спільнот), зокрема розроблення державної цільової національно-культурної програми "Єдність у розмаїтті".

Зазначається, що окремо на зустрічі учасники обговорили стан забезпечення освітніх, інформаційних та культурних прав національних меншин у місцях їх компактного проживання.

"Я хочу наголосити: ми чуємо і дійсно працюємо над тим, щоб розв’язати питання, які були предметом багаторічних дискусій, зокрема щодо освітнього процесу, щодо мов національних меншин, щодо вивчення державної мови в місцях проживання національних меншин. Це тривалий процес, але я впевнена, що ми на правильному шляху. Хочу окремо підкреслити, що український уряд не допустить жодних випадків закриття діючих шкіл", - наводить слова Стефанішиної пресслужба.

Як повідомлялося, з 1 вересня 2023 року завершується перехідний період імплементації мовної статті в законі "Про освіту" для національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Євросоюзу.