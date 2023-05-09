У Миколаївській області на російських вибухових пристроях підірвалися два трактори, одна людина постраждала - ДСНС

У Миколаївській області під час сільськогосподарських робіт на російських вибухових пристроях підірвалися два трактори, одна людина дістала травм, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У с. Висунськ під час земляних робіт у полі чоловік 1984 р. н. трактором наїхав на невстановлений вибухонебезпечний предмет, що спричинило вибух. На щастя, пошкоджень зазнала лише сільськогосподарська техніка. Така ж подія сталася у полі між с. Любомирівка та Новогригорівка. У результаті вибуху тракторист 1969 р. н. отримав мінно-вибухову травму, його госпіталізовано до лікарні", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Мешканців деокупованих населених пунктів закликають пам'ятати про високу мінну небезпеку, зокрема не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок, інші відкриті місцевості, особливо ті, які були окуповані або де точилися бойові дії, або які перебували під ворожою окупацією.