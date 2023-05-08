Події

17:42 08.05.2023

9 травня в Харкові відбудуться контрдиверсійні заходи - СБУ

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У вівторок, 9 травня, на території одного з районів Харкова Служба безпеки України проведе контрдиверсійні заходи, в яких візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури, буде задіяно військову техніку, озброєння та радіотехнічні засоби.

"Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп", - повідомляє УСБУ в Харківській області.

У спецслужбі зазначають, що під час контрдиверсійних заходів можливе обмеження переміщення деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, огляд автомобілів.

У СБУ просять із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

 

Теги: #сбу #харків

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