Окупанти вивозять із Запорізької області колаборантів і мирних жителів, декого - примусово

Російські окупанти масово вивозять з окупованих територій до РФ мирне населення, а також місцевих колаборантів із сім'ями, повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода" голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, окупанти залякують жителів окупованих територій активними воєнними діями та вивозять їх автобусами до РФ через окупований Крим або Донецьку область.

Традиційні святкові заходи до 9 травня на окупованих територіях скасовано, заборонено масові скупчення людей, збільшено тривалість комендантської години.

Як зазначають жителі окупованих територій, багатьох із них російські окупанти евакуюють до РФ примусово. В соціальних мережах люди публікують відео, що підтверджують факти примусу жителів окупованих міст до виїзду.

За даними українських військових, також окупанти вивозять із захоплених районів Запорізької області у відібраних у місцевих жителів автомобілях цінне майно з фінансових установ і магазинів оргтехніки.