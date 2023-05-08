Події

12:44 08.05.2023

"Епіцентр К" закупить першу партію машин для розмінування на $1 млн у рамках UNITED24

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Компанія "Епіцентр К" закупить першу партію броньованих автомобілів для розмінування на $1 млн у рамках ініціативи платформи UNITED24 "Гуманітарне розмінування", повідомила пресслужба групи.

"Ми продовжуємо обрану нами місію порятунку життя людей. Щодня на замінованих полях гинуть люди, діти, працівники ДСНС, наражаючись на смертельно небезпечні міни. Саме тому ми як представники великого бізнесу першими підтримали важливу ініціативу «Гуманітарне розмінування»", - цитуємо у пресрелізі засновницю та голову "Епіцентр К" Галину Герегу.

Вона нагадала, що за даними Mines Advisory Group, площа замінованих територій України становить майже 200 тис. кв. м, а співробітники ДСНС щодня деактивують близько 1,5 тис. боєприпасів. За оцінками експертів, повне розмінування українських територій після війни триватиме десятки років.

"Новий напрям, анонсований платформою UNITED24, стане надзвичайно важливим і стратегічним. Броньовані авто допоможуть спеціалістам швидше і безпечніше звільняти нашу землю та допомогати людям повертатися до мирного щасливого життя", - додала Герега.

Як повідомлялося, раніше "Епіцентр К" підтримав ініціативу Олени Зеленської щодо закупівлі реанімобілів через UNITED24, передавши медикам 50 швидких на 133,5 млн грн.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", що виступає лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет магазин із маркетплейсом Epicentrk. ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи із виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦСМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено.

Незважаючи на значні втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #епіцентр #розмінування

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