Заяви Пригожина про "снарядний голод" абсолютно не відповідають дійсності - Череватий

Заяви власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про нібито "снарядний голод" не відповідають дійсності, його головна проблема - постійне знищення "вагнерівців" і неможливість поповнення особового складу, заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Немає жодного снарядного голоду. Це абсолютно не відповідає дійсності. Може трохи зменшили їм "пайку" снарядну, але там більше ніж достатньо снарядів, щоб гатити по наших позиціях", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

За словами спікера, на бахмутському та лимансько-куп'янському напрямках ворог за добу використовує понад 25 тис. снарядів.

"Головне, чим зумовлені заяви Пригожина, - він узяв на себе військові зобов'язання, не здатний їх виконати, зокрема щодо взяття Бахмута. І він вигадує цю нісенітницю про снарядний голод, хоча насправді основна його проблема - постійне знищення особового складу нашими військовими і неможливість їх заповнити", - пояснив Череватий.

Він зазначив, що російські окупанти, як і раніше, намагаються взяти Бахмут.

"29 бойових зіткнень відбулося за цю добу на напрямку. 415 разів ворог завдавав удару зі ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях, шість авіанальотів відбулося", - сказав Череватий.

У ЗСУ повідомили, що за добу 124 окупанти в боях було знищено, 164 дістали поранення.

"Також підбито ворожий танк Т-62, дві станції радіоелектронної боротьби "Стриж" і п'ять складів із боєприпасами", - наголосив речник.

Раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оприлюднив у мережі фотографії втрати російських найманців, які нібито загинули через те, що російська армія не дає "вагнерівцям" снарядів.