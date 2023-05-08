Події

11:38 08.05.2023

Заяви Пригожина про "снарядний голод" абсолютно не відповідають дійсності - Череватий

2 хв читати

Заяви власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про нібито "снарядний голод" не відповідають дійсності, його головна проблема - постійне знищення "вагнерівців" і неможливість поповнення особового складу, заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Немає жодного снарядного голоду. Це абсолютно не відповідає дійсності. Може трохи зменшили їм "пайку" снарядну, але там більше ніж достатньо снарядів, щоб гатити по наших позиціях", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

За словами спікера, на бахмутському та лимансько-куп'янському напрямках ворог за добу використовує понад 25 тис. снарядів.

"Головне, чим зумовлені заяви Пригожина, - він узяв на себе військові зобов'язання, не здатний їх виконати, зокрема щодо взяття Бахмута. І він вигадує цю нісенітницю про снарядний голод, хоча насправді основна його проблема - постійне знищення особового складу нашими військовими і неможливість їх заповнити", - пояснив Череватий.

Він зазначив, що російські окупанти, як і раніше, намагаються взяти Бахмут.

"29 бойових зіткнень відбулося за цю добу на напрямку. 415 разів ворог завдавав удару зі ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях, шість авіанальотів відбулося", - сказав Череватий.

У ЗСУ повідомили, що за добу 124 окупанти в боях було знищено, 164 дістали поранення.

"Також підбито ворожий танк Т-62, дві станції радіоелектронної боротьби "Стриж" і п'ять складів із боєприпасами", - наголосив речник.

Раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оприлюднив у мережі фотографії втрати російських найманців, які нібито загинули через те, що російська армія не дає "вагнерівцям" снарядів.

Теги: #снаряди #пригожин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:58 08.05.2023
Пригожин і Кадиров шантажували російське військове командування, щоб воно виділило боєприпаси бойовикам "Вагнера", - ISW

Пригожин і Кадиров шантажували російське військове командування, щоб воно виділило боєприпаси бойовикам "Вагнера", - ISW

13:03 02.05.2023
Резніков: Сьогодні ми отримуємо снаряди зі складів партнерів, попереду - їх налагоджене виробництво

Резніков: Сьогодні ми отримуємо снаряди зі складів партнерів, попереду - їх налагоджене виробництво

11:31 30.04.2023
Пригожин продовжує спроби переконати російську владу перейти до оборони на сході України - ISW

Пригожин продовжує спроби переконати російську владу перейти до оборони на сході України - ISW

07:58 25.04.2023
Пригожин розпочав операцію з підриву довіри до російських державних військових угруповань

Пригожин розпочав операцію з підриву довіри до російських державних військових угруповань

19:58 24.04.2023
Наразі для втамування "снарядного голоду" недостатньо боєприпасів, які "Укроборонпром" може виготовляти спільно з однією з країн-членів НАТО

Наразі для втамування "снарядного голоду" недостатньо боєприпасів, які "Укроборонпром" може виготовляти спільно з однією з країн-членів НАТО

07:50 23.04.2023
Пригожин і російське військове керівництво намагаються переконати Путіна перейти до оборони зайнятих позицій, але безуспішно

Пригожин і російське військове керівництво намагаються переконати Путіна перейти до оборони зайнятих позицій, але безуспішно

19:13 20.04.2023
Естонія відправить в Україну 155-мм артилерійські снаряди

Естонія відправить в Україну 155-мм артилерійські снаряди

12:20 07.04.2023
Міністр оборони Естонії пропонує закуповувати снаряди для України не лише в рамках ЄС, а й поза Євросоюзом

Міністр оборони Естонії пропонує закуповувати снаряди для України не лише в рамках ЄС, а й поза Євросоюзом

12:30 06.04.2023
"Укроборонпром" вироблятиме снаряди для танків спільно з польськими партнерами за кордоном

"Укроборонпром" вироблятиме снаряди для танків спільно з польськими партнерами за кордоном

13:39 28.03.2023
Франція подвоїть постачання 155-мм снарядів в Україну - Лекорню

Франція подвоїть постачання 155-мм снарядів в Україну - Лекорню

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Єврокомісії фон дер Ляєн 9 травня приїде до Києва

В енергосистемі України не зафіксовано пошкоджень через нічний обстріл - Міненергетики

ДБР знайшло у колишнього нардепа Горбатова ще одну колекцію стародавніх українських артефактів

Безпересадкові вагони з Відня прибувають в Україну із запізненням на шість годин через аварію на Угорській залізниці

Унаслідок ворожих обстрілів за добу загинули троє людей, 28 поранено - Міноборони України

ОСТАННЄ

Окупанти ще п'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської області - ОК "Північ"

У Києві та області 9-11 травня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки - Укргідрометцентр

Від отруєння чадним газом на Київщині загинула 7-річна дівчинка - поліція

На тижні в низці областей України очікуються нічні заморозки

На Харківщині затримано одного з керівників ГУ Держпродспоживслужби, який обклав "даниною" експортерів зерна, - СБУ

Окупанти вивозять із Запорізької області колаборантів і мирних жителів, декого - примусово

Росіяни обстріляли с.Станіслав на Херсонщині, поранені шестеро осіб, серед них 9-річна дитина

Президент Єврокомісії фон дер Ляєн 9 травня приїде до Києва

Через нічні обстріли в Одесі згоріли склади з гумдопомогою українського Червоного Хреста, у Миколаєві пошкоджено мобільний шпиталь

Петиція із закликом перейменувати вулицю в Києві на честь загиблого Героя України Коцюбайла ("Да Вінчі") набрала потрібну кількість голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА