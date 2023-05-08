Події

10:17 08.05.2023

Унаслідок ворожих обстрілів за добу загинули троє людей, 28 поранено - Міноборони України

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Унаслідок ворожих обстрілів за добу загинули троє людей, 28 поранено - Міноборони України

Станом на ранок понеділка внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, поранень дістали 28, повідомляє Military Media Center із посиланням на дані Ситуаційного центру Міністерства оборони України.

"За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. (...) Попередньо троє людей загинули і 28 поранені", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Окупанти обстріляли 127 населених пунктів із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, стратегічна і тактична авіація), підтверджено ураження 139 об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #обстріли #наслідки

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