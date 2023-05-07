Окупанти обстріляли три райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки, магазин і пам'ятник

За минулу добу російські окупаційні війська обстрілювали прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю магазину, пам'ятник авіацентру ДТСААФ і кілька приватних житлових будинків. У смт Дворічна Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватний будинок. Постраждалих від обстрілів за добу не було", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.