Події

19:01 06.05.2023

Чарльз III після коронації вітає підданих, які зібралися біля Букінгемського палацу

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Король Великої Британії Чарльз III з балкона Букінгемського палацу в Лондоні в суботу вітає після коронації багатотисячний натовп підданих.

Разом із королем на балкон вийшли, зокрема, королева-консорт Камілла, наслідний принц Вільям і його родина. Брат Вільяма, принц Гаррі, який останніми місяцями перебуває у сварці з багатьма членами королівської сім'ї, був присутній на коронації у Вестмінстерському абатстві, але вже до Букінгемського палацу запрошений не був.

Монарх і члени королівської сім'ї привітали присутніх біля палацу людей і спостерігали за повітряним парадом, організованим з нагоди коронації.

Чарльз III є 40-м панівним монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві з 1066 року.

 

 

Теги: #король #британія #піддані

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