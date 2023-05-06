Чарльз III після коронації вітає підданих, які зібралися біля Букінгемського палацу

Король Великої Британії Чарльз III з балкона Букінгемського палацу в Лондоні в суботу вітає після коронації багатотисячний натовп підданих.

Разом із королем на балкон вийшли, зокрема, королева-консорт Камілла, наслідний принц Вільям і його родина. Брат Вільяма, принц Гаррі, який останніми місяцями перебуває у сварці з багатьма членами королівської сім'ї, був присутній на коронації у Вестмінстерському абатстві, але вже до Букінгемського палацу запрошений не був.

Монарх і члени королівської сім'ї привітали присутніх біля палацу людей і спостерігали за повітряним парадом, організованим з нагоди коронації.

Чарльз III є 40-м панівним монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві з 1066 року.