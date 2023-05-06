Події

16:10 06.05.2023

Кількість поранених унаслідок обстрілу Нікополя зросла до чотирьох

1 хв читати

У суботу російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, кількість поранених збільшилася до чотирьох осіб, повідомляє обласна прокуратура.

"За даними слідства, 6 травня 2023 року окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь. Унаслідок обстрілу постраждали чотири людини. Пошкоджено промислове підприємство, приватні будинки, газопровід", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Правоохоронці проводять першочергові заходи щодо фіксування злочину, вчиненого окупантами.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як раніше повідомлялося, унаслідок ранкового обстрілу Нікополя поранено трьох цивільних - працівників промпідприємства 48, 50 і 58 років.

Теги: #обстріл #нікополь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 06.05.2023
Росіяни випустили по Нікополю понад 40 снарядів, поранено три людини

Росіяни випустили по Нікополю понад 40 снарядів, поранено три людини

20:53 05.05.2023
Росіяни обстрілювали Нікопольський район із безпілотників, із важкої артилерії та "Градів" - ОВА

Росіяни обстрілювали Нікопольський район із безпілотників, із важкої артилерії та "Градів" - ОВА

07:22 05.05.2023
Під Куп'янськом ексгумували тіла двох людей, які загинули від обстрілу РФ - прокуратура

Під Куп'янськом ексгумували тіла двох людей, які загинули від обстрілу РФ - прокуратура

08:35 04.05.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:12 04.05.2023
У результаті обстрілів на Донеччині загинуло три людини, поранено дев’ять

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло три людини, поранено дев’ять

07:53 04.05.2023
Одну людину травмовано в результаті нічного обстрілу Нікополя

Одну людину травмовано в результаті нічного обстрілу Нікополя

21:25 03.05.2023
У Херсоні та області вже 21 загиблий під обстрілами, 48 поранених

У Херсоні та області вже 21 загиблий під обстрілами, 48 поранених

17:39 03.05.2023
Унаслідок масованої ворожої атаки Херсона та області в середу загинули 16 осіб

Унаслідок масованої ворожої атаки Херсона та області в середу загинули 16 осіб

15:33 03.05.2023
Попередньо одна людина загинула і ще шестеро постраждали під час удару по залізничному вокзалу Херсона - МОЗ

Попередньо одна людина загинула і ще шестеро постраждали під час удару по залізничному вокзалу Херсона - МОЗ

14:41 03.05.2023
Унаслідок обстрілу залізничного вокзалу Херсона попередньо загинула одна людина, поранені троє - голова ОВА

Унаслідок обстрілу залізничного вокзалу Херсона попередньо загинула одна людина, поранені троє - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна повернула з полону 42 захисників і трьох захисниць "Азовсталі"

У РФ підірвали авто письменника Прилєпіна, він поранений - ЗМІ

Знищено вісім Shahed-136/131 та один Х-47 "Кинджал" - Повітряні сили ЗСУ

Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

Командувач ПС ЗСУ Олещук підтвердив, що українським військовим уперше вдалося збити аеробалістичну ракету "Кинджал"

ОСТАННЄ

На Харківщині трактор наїхав на міну, тракториста госпіталізовано

Україна повернула з полону 42 захисників і трьох захисниць "Азовсталі"

В Україні запрацював чат-бот для допомоги переселенцям

Залужний і Міллі обговорили обстановку на фронті та підготовку до деокупації української території

Архієпископ Кентерберійський коронував Чарльза III

В Україні в неділю очікується прохолодна погода, у північних областях можливі заморозки в повітрі

У РФ підірвали авто письменника Прилєпіна, він поранений - ЗМІ

Україна затвердила перелік заборонених у відтворенні лісів чужорідних дерев

Порошенко привіз на південний фронт електроніку для підрозділу ППО

Суд Берліна дозволив українські прапори 8 і 9 травня, російські - під забороною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА