Кількість поранених унаслідок обстрілу Нікополя зросла до чотирьох

У суботу російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, кількість поранених збільшилася до чотирьох осіб, повідомляє обласна прокуратура.

"За даними слідства, 6 травня 2023 року окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь. Унаслідок обстрілу постраждали чотири людини. Пошкоджено промислове підприємство, приватні будинки, газопровід", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Правоохоронці проводять першочергові заходи щодо фіксування злочину, вчиненого окупантами.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як раніше повідомлялося, унаслідок ранкового обстрілу Нікополя поранено трьох цивільних - працівників промпідприємства 48, 50 і 58 років.