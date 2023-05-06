Події

10:14 06.05.2023

Командувач ПС ЗСУ Олещук підтвердив, що українським військовим уперше вдалося збити аеробалістичну ракету "Кинджал"

1 хв читати
Командувач ПС ЗСУ Олещук підтвердив, що українським військовим уперше вдалося збити аеробалістичну ракету "Кинджал"

У ніч на 4 травня українським військовим уперше вдалося збити російську аеробалістичну ракету "Кинджал", заявив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Вітаю український народ із цією історичною подією! Так, ми збили "Кинджал, що не має аналогів", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Олещук уточнив, що сталося це під час нічної атаки 4 травня в небі Київської області. За його словами, ракета Х-47 була випущена МіГ-31К з території Росії, збити її вдалося за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

"І ще, не треба бігти, як кажуть в Україні, перед батьком у пекло, заздалегідь публікувати інформацію, яку ворог може використати! Обов'язково повідомимо, що, де, чим і коли збили! Усьому свій час", - додав Олещук.

Теги: #patriot #кинжал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 28.04.2023
Резніков: Не скажу, чи використовували систему Patriot уночі, інакше стане відомо їх місце розташування

Резніков: Не скажу, чи використовували систему Patriot уночі, інакше стане відомо їх місце розташування

20:22 18.04.2023
Німеччина передала Україні ЗРК Patriot і ракети до нього

Німеччина передала Україні ЗРК Patriot і ракети до нього

19:15 21.03.2023
Системи Patriot будуть відправлені в Україну раніше, ніж планувалося

Системи Patriot будуть відправлені в Україну раніше, ніж планувалося

15:06 10.03.2023
Ігнат: Дізнаєтеся, що система Patriot в Україні, коли буде збито перший ворожий літак

Ігнат: Дізнаєтеся, що система Patriot в Україні, коли буде збито перший ворожий літак

14:11 07.03.2023
У Міноборони Польщі уточнили слова глави відомства Блащака про прибуття ЗРК Patriot в Україну - ЗМІ

У Міноборони Польщі уточнили слова глави відомства Блащака про прибуття ЗРК Patriot в Україну - ЗМІ

17:40 27.01.2023
Цілями російських "Кинджалів" 26 січня був об'єкт у Запоріжжі та об'єкт енергоінфраструктури у Києві

Цілями російських "Кинджалів" 26 січня був об'єкт у Запоріжжі та об'єкт енергоінфраструктури у Києві

18:35 22.01.2023
Італія може поставити SAMP-T Словаччині, яка натомість відправить в Україну Patriot - ЗМІ

Італія може поставити SAMP-T Словаччині, яка натомість відправить в Україну Patriot - ЗМІ

14:09 19.01.2023
Кулеба: Ми працюємо над отриманням додаткових ЗРК Patriot для України

Кулеба: Ми працюємо над отриманням додаткових ЗРК Patriot для України

22:49 17.01.2023
Протягом 10 тижнів продовжуватиметься підготовка українських військових на американських ЗРК Patriot

Протягом 10 тижнів продовжуватиметься підготовка українських військових на американських ЗРК Patriot

20:06 17.01.2023
Нідерланди розглядають можливість постачання систем Patriot в Україну

Нідерланди розглядають можливість постачання систем Patriot в Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло п'ятеро людей, троє поранено

ЗС України за добу знищили 560 окупантів, 7 танків, 14 артсистем і 14 БПЛА

Компанія BlackRock опікуватиметься супроводом Фонду розвитку України - зустріч із Зеленським

Попередньо п'ятеро людей постраждали в результаті нічного авіаудару по Глухову в Сумській області

ОСТАННЄ

Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

Святкування дня перемоги в РФ буде скромнішим за звичайне, що, ймовірно, пов'язано з можливістю протестів через війну в Україні - британська розвідка

Чотири людини постраждали в Запорізькій області від ворожих обстрілів

Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Уранці в суботу над Дніпропетровщиною збито ще один БПЛА

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРАСНОГВАРДІЙСЬКОМУ РАЙОНІ КРИМУ В СУБОТУ ВРАНЦІ

Противник за добу здійснив понад 70 обстрілів Херсонської області, двоє людей поранені

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло п'ятеро людей, троє поранено

ЗС України за добу знищили 560 окупантів, 7 танків, 14 артсистем і 14 БПЛА

Мінвідновлення презентувало комунікаційну платформу електронної екосистеми управління відновленням DREAM

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА