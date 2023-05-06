Командувач ПС ЗСУ Олещук підтвердив, що українським військовим уперше вдалося збити аеробалістичну ракету "Кинджал"

У ніч на 4 травня українським військовим уперше вдалося збити російську аеробалістичну ракету "Кинджал", заявив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Вітаю український народ із цією історичною подією! Так, ми збили "Кинджал, що не має аналогів", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Олещук уточнив, що сталося це під час нічної атаки 4 травня в небі Київської області. За його словами, ракета Х-47 була випущена МіГ-31К з території Росії, збити її вдалося за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

"І ще, не треба бігти, як кажуть в Україні, перед батьком у пекло, заздалегідь публікувати інформацію, яку ворог може використати! Обов'язково повідомимо, що, де, чим і коли збили! Усьому свій час", - додав Олещук.