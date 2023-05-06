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07:33 06.05.2023

СКЦ не дійшов згоди щодо участі нових суден у Чорноморській ініціативі

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СКЦ не дійшов згоди щодо участі нових суден у Чорноморській ініціативі

Спільний координаційний центр у Стамбулі не дійшов згоди щодо дозволу новим суднам брати участь у Чорноморській зерновій ініціативі, повідомив Офіс прессекретаря Генерального секретаря ООН у п'ятницю.

"На сьогодні Об'єднаний координаційний центр не досяг домовленості про авторизацію нових суден для участі в Чорноморській ініціативі. СКК продовжує щоденну інспекційну роботу раніше авторизованих суден", - заявили в ООН.

Також повідомляється, що Генеральний секретар повідомив усім сторонам про свою пропозицію щодо подальших дій, спрямованих на вдосконалення та розширення Ініціативи з урахуванням позицій, висловлених сторонами. "ООН закликає всі сторони продовжувати обговорення, долати оперативні труднощі та працювати над повною реалізацією і продовженням Ініціативи", - сказано в повідомленні.

Чорноморська зернова ініціатива була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє - 18 березня. Однак якщо Україна заявляє, що ініціативу продовжено на 120 днів, то Росія - лише на 60.

Блокованим у портах України залишається 51 судно із 670 тис. тонн різних вантажів, зокрема зернових, і приблизно 230 членів екіпажу, повідомляла раніше агентству "Інтерфакс-Україна" Адміністрація морських портів України.

 

 

 

Теги: #оон #скц #зернова_ініціатива

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