Події

12:28 05.05.2023

СБУ затримала на сході України російських агентів, які "полювали" на HIMARS

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СБУ затримала на сході України російських агентів, які "полювали" на HIMARS

Служба безпеки України затримала ще двох учасників розгалуженої агентурної мережі ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донецької області.

У повідомленні української спецслужби в п'ятницю наголошується, що п'ятьох спільників було затримано під час контрдиверсійних заходів української спецслужби в грудні 2022 і на початку весни поточного року.

"Цього разу вдалося затримати агентів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Краматорського району. Передусім вони намагались виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та передати відповідні координати агресору", - інформують в СБУ.

Співробітники СБУ своєчасно викрили, задокументували злочинні дії та затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання.

За даними слідства, фігурантами є двоє жителів Донецької та Харківської областей, яких російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення.

Комунікацію з окупантами вони підтримували через свого родича, який проживає в Москві та перебуває "на зв'язку" з кадровими співробітниками ФСБ.

Під час обшуку за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази незаконної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.

Комплексних заходів вживали співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #сбу #himars #агенти_рф

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