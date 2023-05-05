Щоб стати військовим капеланом, священнослужитель має вийти з УПЦ (МП) - голова Держетнополітики

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявляє, що для того щоб стати військовим капеланом, священнослужитель має вийти з Української православної церкви (Московського патріархату).

"Від Московського патріархату це неможливо за законом. Я знаю кількох військових капеланів, які колись служили в Московському патріархаті. Але для того, щоб стати військовим капеланом, вони мають вийти з Московського патріархату", - сказав Єленський в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи подаються на військове капеланство представники УПЦ (МП).

Як повідомлялося, 25 жовтня 2022 року Держетнополітики видало перші 83 мандати на право здійснення військової капеланської діяльності.

5 травня Єленський заявив, що в українському війську наразі не вистачає військових капеланів.