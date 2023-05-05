Події

07:18 05.05.2023

Окупанти продовжують примусову паспортизацію місцевого населення у Станиці Луганській

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Окупанти продовжують примусову паспортизацію місцевого населення у Станиці Луганській

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію місцевого населення в Станиці Луганській, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Триває примусова паспортизація громадян України у Станично-Луганському районі Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з розпорядженням російської окупаційної "адміністрації", керівникам місцевих організацій і підприємств дано вказівки щодо надання інформації про проведені заходи з паспортизації місцевого населення.

 

 

 

Теги: #рф #луганська #паспортизація

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