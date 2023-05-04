У Міноборони повідомили про напрацювання пропозицій щодо змін до законодавства про зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників

У Міністерстві оборони, реагуючи на звернення Збройних сил України, спільно напрацювали пропозиції щодо змін до законодавства про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

"По-перше, необхідність їх щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється", - йдеться в повідомленні.

Крім того, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

"Ураховуючи значну увагу суспільства до питань, пов'язаних із військовим обліком громадян та мобілізацією, варто зазначити, що всі ініціативи Сил оборони України, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, узгодженими з іншими урядовими і безпековими структурами та мають на меті виключно оптимізацію процесів задля наближення нашої перемоги!", - наголосили у відомстві.