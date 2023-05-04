Події

18:12 04.05.2023

У Міноборони повідомили про напрацювання пропозицій щодо змін до законодавства про зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників

1 хв читати
У Міноборони повідомили про напрацювання пропозицій щодо змін до законодавства про зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників

У Міністерстві оборони, реагуючи на звернення Збройних сил України, спільно напрацювали пропозиції щодо змін до законодавства про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

"По-перше, необхідність їх щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється", - йдеться в повідомленні.

Крім того, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

"Ураховуючи значну увагу суспільства до питань, пов'язаних із військовим обліком громадян та мобілізацією, варто зазначити, що всі ініціативи Сил оборони України, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, узгодженими з іншими урядовими і безпековими структурами та мають на меті виключно оптимізацію процесів задля наближення нашої перемоги!", - наголосили у відомстві.

Теги: #міноборони #законодавство #призовники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 02.05.2023
Резніков: Україна – єдина країна у світі, яка успішно виконує місію НАТО

Резніков: Україна – єдина країна у світі, яка успішно виконує місію НАТО

13:05 02.05.2023
Україна працює з партнерами над модернізацією систем радіоелектронної боротьби - міністр оборони

Україна працює з партнерами над модернізацією систем радіоелектронної боротьби - міністр оборони

12:52 02.05.2023
Резніков не виключає, що РФ може озвучити черговий "жест доброї волі" під приводом техногенної катастрофи у себе в країні

Резніков не виключає, що РФ може озвучити черговий "жест доброї волі" під приводом техногенної катастрофи у себе в країні

12:35 02.05.2023
Успіх контрнаступу матиме велике значення для продовження підтримки України партнерами - Резніков

Успіх контрнаступу матиме велике значення для продовження підтримки України партнерами - Резніков

17:04 01.05.2023
Резніков після розмови з міністром оборони Швеції: Очікуємо плідної "Коаліції БМП CV90"

Резніков після розмови з міністром оборони Швеції: Очікуємо плідної "Коаліції БМП CV90"

01:33 29.04.2023
НАТО та Міноборони України поглиблюють співпрацю

НАТО та Міноборони України поглиблюють співпрацю

13:53 28.04.2023
Військкомів відправлять на фронт, а на їхнє місце призначать військових після поранень - Резніков

Військкомів відправлять на фронт, а на їхнє місце призначать військових після поранень - Резніков

12:56 28.04.2023
Резніков: підготовка техніки до контрнаступу завершується

Резніков: підготовка техніки до контрнаступу завершується

16:43 27.04.2023
Поширену у ЗМІ інформацію про порівняння цін на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ та в/ч розвідки подають некоректно - заява Міноборони

Поширену у ЗМІ інформацію про порівняння цін на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ та в/ч розвідки подають некоректно - заява Міноборони

11:57 26.04.2023
Маляр: РФ намагається змінити етнічний склад тимчасово окупованої території України за рахунок переселенців із російської глибинки

Маляр: РФ намагається змінити етнічний склад тимчасово окупованої території України за рахунок переселенців із російської глибинки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва

У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

У Києві працює ППО

Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

ОСТАННЄ

В Одесі запрацював десятий Центр допомоги врятованим із зони бойових дій

Пожежу 4-поверхової будівлі в Солом'янському районі локалізовано

У результаті падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва

У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

Глава МВС України та посол Японії обговорили співпрацю в гуманітарному розмінуванні та ідентифікації тіл

У Києві працює ППО

Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

СБУ затримала віцемера Вознесенська, підозрюваного в розкраданні бюджетних грошей на закупівлю оборонної продукції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА