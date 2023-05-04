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15:42 04.05.2023

Бельгія розробляє механізм конфіскації доходів від заморожених російських активів - прем'єр

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Бельгія розробляє механізм конфіскації доходів від заморожених російських активів - прем'єр

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив про намір розробити механізм конфіскації доходів від заморожених російських активів, щоб спрямувати їх на допомогу Україні.

"Ми розглядаємо механізм для конфіскації доходів від заморожених активів. Це буде тільки на юридичній базі. Бельгія робитиме кроки разом із Єврокомісією для створення такої юридичної бази", - сказав він у четвер на брифінгу в Гаазі після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Прем'єр нагадав, що в березні минулого року Бельгія заарештувала 197 млн євро доходів від російських активів. "Ми використовуємо ці гроші тільки на підтримку України і для допомоги українським біженцям. Але я впевнений, що ми повинні йти далі - не тільки заморожуючи відсотки від російських активів, а й конфісковуючи їх", - сказав він.

За словами де Кроо, з початку війни Бельгія заморозила 58 млрд євро російських активів, зокрема Центробанку Росії. "Сьогодні ми досліджуємо, як ми можемо використовувати доходи від цих активів на підтримку відновлення України", - сказав він.

За словами Зеленського, "проблема стосується не лише Бельгії, а й законів тих країн, які заморозять кошти. Досягнутого зараз недостатньо. Навіть Світовий банк каже, що нам знадобиться понад 400 млрд".

Теги: #бельгія #заморожування #активи_рф

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