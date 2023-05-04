Зеленський вірить в успіх контрнаступу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить в успіх контрнаступу.

"Ми віримо в успіх контрнаступу. Ми робимо максимум - не тільки військові, наше суспільство, наші заводи, підприємці думають, як посилити нашу армію", - сказав він на брифінгу в четвер у Гаазі після зустрічі з прем'єр-міністрами Нідерландів і Бельгії.

"Ми готуємося і не думаємо про те, що у нас не буде успіху. Я впевнений, що результату ми досягнемо. Не можу сказати, що 100-відсотковий успіх гарантований, тому що ніхто цього не знає. Не знаю, чи правильно говорити про успіх, якщо ви втрачаєте людей. У будь-якому разі ми підемо вперед", - заявив президент.