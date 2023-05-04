Події

10:33 04.05.2023

СБУ заарештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 10,5 млрд грн

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СБУ заарештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 10,5 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки України суд заарештував нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва державі-агресору, загальною вартістю понад 10,5 млрд грн.

"До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України", - повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

Співробітники СБУ викрили злочинну схему та заблокували її.

Раніше, у квітні 2023 року, за матеріалами СБУ було заарештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора та у взаємодії з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Теги: #арешт #активи #новинський

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