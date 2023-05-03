Кулеба вітає виділення ЄС 500 млн євро на зміцнення потенціалу оборонної промисловості ЄС, що допоможе покрити потреби ЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вітає виділення Європейським Союзом 500 млн євро на виробництво боєприпасів і ракет оборонною промисловістю ЄС, що допоможе покрити потреби Збройних сил України.

"Я вітаю довгоочікуване рішення ЄС виділити 500 мільйонів євро на виробництво артилерійських боєприпасів і ракет оборонною промисловістю ЄС. Збільшення виробництва допоможе покрити потреби Збройних сил України. Крок, якого ми очікували, і знак міцної підтримки України з боку ЄС", - написав Кулеба у твіттері.

Також глава МЗС додав, що особливо цінує зусилля Єврокомісії щодо реалізації цієї ініціативи.