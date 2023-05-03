Прем'єр Швеції: Ми підтримуємо процес вступу України в ЄС

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вітає кроки, які вживає Європейський Союз для відправки боєприпасів в Україну, і підтримує процес вступу України в ЄС.

"Україна бореться не тільки за свою свободу, а й за нашу. Швеція надає військову підтримку Україні, і ми й надалі надаватимемо військову, фінансову та гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно", - сказав він на пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи та президентом України Володимиром Зеленським.

Також Крістерссон привітав кроки, яких ЄС зараз вживає для забезпечення України боєприпасами.

Крім того, прем'єр Швеції, яка головує в ЄС, назвав "історичним" рішення надати Україні статус кандидата в члени ЄС. "Ми продовжуємо підтримувати заснований на заслугах процес вступу України до ЄС і допомагати в проведенні реформ. Це дасть змогу Україні розпочати переговори про вступ", - зазначив він.

Також він наголосив на важливості притягнення до відповідальності винних за злочин агресії проти України, що також включає депортацію росіянами українських дітей. "Це повинно мати наслідки... У березні в нас буде засідання із захисту прав дітей, і ми говоритимемо про захист прав дітей з України", - сказав Крістерссон.