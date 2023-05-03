Ми Путіну жодних меседжів давно не направляємо - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "жодних меседжів" Росії направляти не збирається.

"Ми жодних меседжів Росії, президенту Путіну давно не направляємо. Ми боремося за свою державу і лише на нашій землі, на своїй землі", - сказав Зеленський у середу на брифінгу після зустрічі глав держав і урядів України та країн Північної Європи, відповідаючи на запитання, який меседж Росії він хотів би надіслати цим самітом.

"Нам все одно, що відбувається в Росії з громадянами Росії. Нам не все одно, що відбувається в Україні, в яку прийшла окупація і російська агресія", - наголосив він.

При цьому Зеленський зазначив, що "меседж наш усьому світу - об'єднання, щоб витіснити Росію з нашої незалежної суверенної території, щоб закінчилася війна. На прикладі Формули миру, яку ми сьогодні обговорювали".

"Закінчитися війна може лише зупиненням агресії РФ", - заявив він.