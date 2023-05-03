Події

18:52 03.05.2023

Ми Путіну жодних меседжів давно не направляємо - Зеленський

1 хв читати
Ми Путіну жодних меседжів давно не направляємо - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "жодних меседжів" Росії направляти не збирається.

"Ми жодних меседжів Росії, президенту Путіну давно не направляємо. Ми боремося за свою державу і лише на нашій землі, на своїй землі", - сказав Зеленський у середу на брифінгу після зустрічі глав держав і урядів України та країн Північної Європи, відповідаючи на запитання, який меседж Росії він хотів би надіслати цим самітом.

"Нам все одно, що відбувається в Росії з громадянами Росії. Нам не все одно, що відбувається в Україні, в яку прийшла окупація і російська агресія", - наголосив він.

При цьому Зеленський зазначив, що "меседж наш усьому світу - об'єднання, щоб витіснити Росію з нашої незалежної суверенної території, щоб закінчилася війна. На прикладі Формули миру, яку ми сьогодні обговорювали".

"Закінчитися війна може лише зупиненням агресії РФ", - заявив він.

Теги: #україна #путін #месседж

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 03.05.2023
Україна має стати 33-м членом НАТО - Зеленський

Україна має стати 33-м членом НАТО - Зеленський

15:02 03.05.2023
Україна отримає літаки після наступу - Зеленський

Україна отримає літаки після наступу - Зеленський

14:45 03.05.2023
Зеленський закликав Фінляндію прискорити підготовку 16-го пакета військової допомоги Україні

Зеленський закликав Фінляндію прискорити підготовку 16-го пакета військової допомоги Україні

14:34 03.05.2023
Шмигаль запросив португальський бізнес інвестувати в Україну

Шмигаль запросив португальський бізнес інвестувати в Україну

04:44 03.05.2023
У Київській області виявили ракету від ПЗРК, яку планують підірвати у середу

У Київській області виявили ракету від ПЗРК, яку планують підірвати у середу

03:34 03.05.2023
Моравецький про погрози польському послу в РФ: варто сприймати всерйоз, але не давати себе залякати

Моравецький про погрози польському послу в РФ: варто сприймати всерйоз, але не давати себе залякати

02:40 03.05.2023
В Одеській області військові ліквідували морську міну

В Одеській області військові ліквідували морську міну

01:46 03.05.2023
У Києві та області, а також у Дніпрі працює ППО, у Запоріжжі є "прильоти"

У Києві та області, а також у Дніпрі працює ППО, у Запоріжжі є "прильоти"

01:06 03.05.2023
Україна звільнятиме Крим таким чином, який вважатиме за необхідне, заявив Данілов

Україна звільнятиме Крим таким чином, який вважатиме за необхідне, заявив Данілов

00:23 03.05.2023
США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, що включає ракети повітряного базування

США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, що включає ракети повітряного базування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Саміті Ради Європи в Рейк'явіку обговорюватимуть імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні - прем'єр Ісландії

Україна має стати 33-м членом НАТО - Зеленський

Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України

Унаслідок масованої ворожої атаки Херсона та області в середу загинули 16 осіб

Російські окупанти розмістили військову техніку та вибухівку в турбінному відділенні енергоблоку №4 ЗАЕС - ДІЯРУ

ОСТАННЄ

На Саміті Ради Європи в Рейк'явіку обговорюватимуть імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні - прем'єр Ісландії

Унаслідок російських обстрілів, що тривають, загинув ще один житель Херсона

ЄС виділив Молдові 2-й другий транш макрофінансової допомоги

Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України

Законопроєкт про відновлення електронного декларування буде ухвалено Радою в червні

Унаслідок масованої ворожої атаки Херсона та області в середу загинули 16 осіб

Українські виробники продовжують забезпечувати понад 60% потреб країни в лікарських засобах – підсумки І кварталу

Майкл Дуглас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" Каннського фестивалю

Російські окупанти розмістили військову техніку та вибухівку в турбінному відділенні енергоблоку №4 ЗАЕС - ДІЯРУ

Троє співробітників "Епіцентру" загинули внаслідок обстрілу торгового центру в Херсоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА