Події

17:55 03.05.2023

Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України

1 хв читати
Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили рішення надати EUR1 млрд на закупівлю боєприпасів для Збройних сил України.

Відповідне рішення ухвалили в середу в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER), повідомляє на своїй сторінці у твіттері Швеція, яка головує в ЄС.

"Посли ЄС схвалили рішення про заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України в розмірі EUR1 млрд на спільні закупівлі боєприпасів і ракет", - ідеться в повідомленні. Подробиць рішення немає.

Як відомо, раніше між членами блоку існували розбіжності. Зокрема, Франція наполягала на тому, щоб у виробництві боєприпасів були використані складові виключно з країн ЄС і Норвегії, проти чого виступила Польща, яку підтримали інші країни Союзу.

Теги: #єс #боєприпаси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 03.05.2023
ЄС виділив Молдові 2-й другий транш макрофінансової допомоги

ЄС виділив Молдові 2-й другий транш макрофінансової допомоги

19:01 02.05.2023
У Європолі повідомили про затримання близько 300 осіб, пов'язаних із торгівлею наркотиками в даркнеті

У Європолі повідомили про затримання близько 300 осіб, пов'язаних із торгівлею наркотиками в даркнеті

07:43 02.05.2023
Німеччина має намір передати Україні боєприпаси для САУ Gepard у серпні - Шольц

Німеччина має намір передати Україні боєприпаси для САУ Gepard у серпні - Шольц

07:37 30.04.2023
Лідер панівної партії Грузії розцінює шанси країни отримати статус кандидата в члени ЄС як 50 на 50

Лідер панівної партії Грузії розцінює шанси країни отримати статус кандидата в члени ЄС як 50 на 50

12:35 29.04.2023
Тимчасова спільна для п'яти країн ЄС заборона імпорту низки сільгосппродуктів з України набуде чинності 2 травня - ЗМІ

Тимчасова спільна для п'яти країн ЄС заборона імпорту низки сільгосппродуктів з України набуде чинності 2 травня - ЗМІ

12:24 29.04.2023
Київ закликав партнерів до пошуку збалансованого вирішення питання імпорту агропродукції на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію

Київ закликав партнерів до пошуку збалансованого вирішення питання імпорту агропродукції на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію

19:32 28.04.2023
Прем'єр Польщі заявив про згоду на заміну односторонніх блокад української агропродукції тимчасовою забороною Єврокомісії

Прем'єр Польщі заявив про згоду на заміну односторонніх блокад української агропродукції тимчасовою забороною Єврокомісії

14:43 28.04.2023
Посли ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною

Посли ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною

19:06 26.04.2023
Торгпред України сподівається на врегулювання ввезення агропродукції до ЄС найближчими днями і тимчасову заборону експорту лише чотирьох культур до сусідніх країн

Торгпред України сподівається на врегулювання ввезення агропродукції до ЄС найближчими днями і тимчасову заборону експорту лише чотирьох культур до сусідніх країн

12:17 26.04.2023
Законодавці ЄС домовилися щодо пропозиції про декарбонізацію авіаційного сектору

Законодавці ЄС домовилися щодо пропозиції про декарбонізацію авіаційного сектору

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми Путіну жодних меседжів давно не направляємо - Зеленський

На Саміті Ради Європи в Рейк'явіку обговорюватимуть імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні - прем'єр Ісландії

Україна має стати 33-м членом НАТО - Зеленський

Унаслідок масованої ворожої атаки Херсона та області в середу загинули 16 осіб

Російські окупанти розмістили військову техніку та вибухівку в турбінному відділенні енергоблоку №4 ЗАЕС - ДІЯРУ

ОСТАННЄ

Ми Путіну жодних меседжів давно не направляємо - Зеленський

На Саміті Ради Європи в Рейк'явіку обговорюватимуть імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні - прем'єр Ісландії

Україна має стати 33-м членом НАТО - Зеленський

Унаслідок російських обстрілів, що тривають, загинув ще один житель Херсона

Законопроєкт про відновлення електронного декларування буде ухвалено Радою в червні

Унаслідок масованої ворожої атаки Херсона та області в середу загинули 16 осіб

Українські виробники продовжують забезпечувати понад 60% потреб країни в лікарських засобах – підсумки І кварталу

Майкл Дуглас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" Каннського фестивалю

Російські окупанти розмістили військову техніку та вибухівку в турбінному відділенні енергоблоку №4 ЗАЕС - ДІЯРУ

Троє співробітників "Епіцентру" загинули внаслідок обстрілу торгового центру в Херсоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА