Події

17:02 03.05.2023

Зеленський у Фінляндії провів зустріч зі спікером фінського парламенту та прем'єр-міністром Норвегії

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Зеленський у Фінляндії провів зустріч зі спікером фінського парламенту та прем'єр-міністром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів у Фінляндії зустріч зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, обговорювали оборонну підтримку України.

"Зустрівся зі спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере", - написав Зеленський у телеграмі.

Під час зустрічі з Петтері Орпо Зеленський подякував за підтримку України під час її боротьби з агресією Росії.

"Дякую фінському народу за таку велику, потужну підтримку наших людей і, звісно, наших військових на полі бою. Адже для нас сьогодні головним завданням є деокупувати всі наші території", - зазначив він.

У переговорах із Йонасом Гаром Стере основна увага була приділена ситуації на фронті та оборонній підтримці, яку Україна отримує від Норвегії.

"Дякую народу, уряду та парламенту Норвегії за підтримку наших людей і наших військових, усього українського суспільства", - написав президент.

Теги: #фінляндія #зеленський

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