Ворог ракетами атакував Запоріжжя, пошкоджено житлові будинки - секретар міськради

Російські окупанти здійснили ракетну атаку Запоріжжя в ніч на середу, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Знову під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. В результаті атаки один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі", - написав він у телеграм-каналі.

Куртєв зазначив, що обійшлося без жертв і травмованих.

"На місці з ночі працюють міська аварійно-рятувальна служба, "Запоріжремсервіс" та волонтери. Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80", - додав він.