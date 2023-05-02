Події

19:06 02.05.2023

Зеленський сподівається, що Португалія зможе вжити заходів для посилення спроможностей захисників України

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Зеленський сподівається, що Португалія зможе вжити заходів для посилення спроможностей захисників України

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Португалія зможе ухвалити необхідні рішення для посилення спроможностей українських захисників на передовій.

Він заявив про це під час зустрічі у вівторок у Києві з головою парламенту Португалії Аугушто Сантушем Сілвою.

"Обговорили взаємодію на шляху інтеграції України в Європейський Союз та НАТО, першочергові потреби українських захисників. Початок переговорів про вступ до ЄС до кінця цього року стане потужним стимулом для українського суспільства та українських захисників, які вже понад 14 місяців стримують агресора. Сподіваємося, що уряд і парламент Португалії зможуть ухвалити необхідні рішення для посилення спроможностей українських захисників на передовій", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

"Дякую парламенту й уряду Португалії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення, а також суспільству Португалії, яке завдяки діям уряду й парламенту було об’єднане в підтримці нашої країни та людей. Це дуже важливий сигнал віри в Україну", - написав також Зеленський.

 

Теги: #спікер #португалія #зеленський

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