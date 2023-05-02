Резніков: Сьогодні ми отримуємо снаряди зі складів партнерів, попереду - їх налагоджене виробництво

На сьогодні Україна отримує снаряди зі складів партнерів у межах міжнародної технічної допомоги або купує, попереду - їх налагоджене виробництво, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Сьогодні ми отримуємо снаряди або за МТД зі складів та із запасів від партнерів, або - я вже законтрактувався за низкою напрямів, купую снаряди, і третій - це з'явиться коштом Євросоюзу налагоджене виробництво. Вони зацікавлені це робити, тому що тоді їхні заводи отримують серйозне замовлення вперед, і для інтересів України, і для поповнення запасів їхніх Збройних сил", - пояснив міністр в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що основне джерело постачань снарядів Україні - це наявні у партнерів запаси.

"Вони (партнери – ІФ-У) не можуть віддати все, тому що тоді їхні військові скажуть: на складі, у стратегічному резерві, має бути така-то кількість снарядів, на тактичному резерві - стільки, на оперативному стільки-то. Тобто вони не дозволять знизити цих показників. Адже головком тієї чи іншої армії розуміє, що якщо у нього в країні завтра, не дай Боже, війна, то він несе за це відповідальність", - наголосив міністр оборони.

Крім того, як повідомив Резніков, Україна наразі працює над пошуком рішення щодо поповнення радянських запасів калібру 152 мм.

"Над цим працює наш військово-промисловий комплекс, шукають рішення, там є певні вже просування. Далі стоїть питання налагодити потік і наростити виробничу потужність. Це не швидко і є складність, що певні компоненти треба купувати за кордоном", - зазначив Резніков.