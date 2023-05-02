Події

12:22 02.05.2023

Росію потрібно відрізати від Криму, щоб вона не змогла використовувати півострів у військових цілях, - ГУР

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Росію потрібно відрізати від Криму, щоб вона не змогла використовувати півострів у військових цілях, - ГУР

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Черняк вважає, що російських окупантів потрібно витіснити з півострова Крим, повідомляють у телеграм-каналі відомства у вівторок.

"Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму - зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий кримський жест доброї волі", - сказав Черняк в інтерв'ю виданню "АрміяInform", реагуючи на ідею колишнього командувача армії США в Європі Бена Годжеса ізолювати окупований Крим від РФ.

Раніше Годжес під час експертного інтерв'ю для Spirit of America сказав: "Я вважаю, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки Росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Якщо ви подивитесь на карту, то Крим з російськими військами нагадує кинджал, спрямований в живіт України".

За словами представника ГУР, Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова.

"Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії - це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є", - підсумував Черняк.

 

Теги: #крим #гур

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