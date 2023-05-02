Окупанти обстріляли Петропавлівку на Харківщині, поранено пенсіонерку - Синєгубов

Російські війська обстріляли прикордонні населені пункти Харківської області у вівторок уранці, зокрема Петропавлівку Куп'янського району, постраждала 73-річна жінка, повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.

"Під ворожими ударами було с. Петропавлівка Куп'янського району. За попередніми даними, осколкове поранення дістала 73-річна жінка. Наразі медики надають постраждалій усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.