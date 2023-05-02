Події

10:49 02.05.2023

Окупанти обстріляли Петропавлівку на Харківщині, поранено пенсіонерку - Синєгубов

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Окупанти обстріляли Петропавлівку на Харківщині, поранено пенсіонерку - Синєгубов

Російські війська обстріляли прикордонні населені пункти Харківської області у вівторок уранці, зокрема Петропавлівку Куп'янського району, постраждала 73-річна жінка, повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.

"Під ворожими ударами було с. Петропавлівка Куп'янського району. За попередніми даними, осколкове поранення дістала 73-річна жінка. Наразі медики надають постраждалій усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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