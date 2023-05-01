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22:07 01.05.2023

Зеленський провів у понеділок нараду "з усіма рівнями управління та оборони"

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Зеленський провів у понеділок нараду "з усіма рівнями управління та оборони"

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів нараду "з усіма рівнями управління державою та оборони".

"Глава Уряду та міністри, Офіс. Доповідали головком, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Перше питання – наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч, від опівночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим", - зазначив президент.

За його словами, "обговорили на вранішній нараді ймовірну поведінку ворога найближчим часом, скоординували наші оборонні кроки. Окремо – питання зброї та снарядів для наших воїнів. Також ситуація на поки що окупованій території та протидія Росії.".

"Жодного шансу окупанту на нашій землі! Ворогу - лише знищення", - наголосив Зеленський.

 

 

Теги: #президент #оборона #нарада

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