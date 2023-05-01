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17:47 01.05.2023

Данілов про те, чому Росія має зникнути: Незалежна Україна - це вирок для РФ як країни

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Данілов про те, чому Росія має зникнути: Незалежна Україна - це вирок для РФ як країни

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сформулював, чому українці вважають, що Росія має зникнути в її сучасному вигляді та в сучасних кордонах.

"Тому що 1. Там, де доля України перетинається з Росією, - це завжди історія мільйонів жертв, убивств і страждань. Усе, чого торкається Росія, перетворюється на смерть, гниль і бруд. 2. Протягом століть російське утворення реалізовувало продуману і цілеспрямовану політику нищення України - мови, культури, історії. 3. Ненависть до всього українського лежить в основі людожерської ідеології "руского міра". 4. "Остаточне вирішення" українського питання - це не що інше, як національна ідея Росії. 5. Незалежна і вільна Україна - це історичний вирок для Росії як країни, держави, імперії, яка не змогла повноцінно стати ні першим, ні другим, ні третім", - написав він у понеділок у фейсбуці.

"Тому що Росія - це: 1. Територія всеосяжного рабства і насильства як норми. 2. Домінування покірного людського стада без почуття гідності та самоповаги. 3. Утворення, яке всім своїм існуванням довело, що може жити тільки перебуваючи по коліна у своїй або чужій крові. 4. Те, що не реформується і не лікується. 5. Рабство як норма, свобода як відхилення. 6. "Еліта" в ролі дворових холопів у Господаря, без позиції, принципів і гордості. 7. Керманичі з психічними розладами - комплексами неповноцінності, манії величі та переслідування. 8. Поневолені країни і народи Кавказу, Сибіру, Уралу, Півдня, Далекого Сходу. 9. Знищені мови і культури колонізованих народів. Стерта з пам'яті історія про спротив колонізації та зросійщенню. 10. Колективна відповідальність і вина за злочини путінізму проти України", - написав також секретар РНБО України.

Джерело: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy

Теги: #рнбо #данілов

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