Події

07:08 01.05.2023

У Києві ППО ліквідувала всі ворожі цілі

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У Києві ППО ліквідувала всі ворожі цілі

У Києві протиповітряна оборона ліквідувала всі ворожі цілі, повідомляє пресслужба Київської військової міської адміністрації.

"За попередньою інформацією, у повітряному просторі Києва силами нашої ППО всі ворожі ракети і БПЛА були знищені! Дані уточнюються", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що наразі жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється і доповнюється.

За інформацією КМВА, обстріл ракетами було здійснено з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс). У столиці тривога тривала близько 3-х годин.

"Рашисти ще раз атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами і дронами", - розповіли у відомстві.

 

 

 

Теги: #атака #київ #ппо

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