У ДТП у Львівській області постраждали 5 осіб - поліція

П'ятеро людей дістали травм у ДТП і були доставлені до лікарень, повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася близько 20:00 28 квітня на автодорозі між селами Мистичі та Санники Яворівського району - водій "Фольксваген кадді" не впорався з керуванням і автомобіль з'їхав у кювет.

"Унаслідок аварії водій і четверо неповнолітніх пасажирів дістали травм різної тяжкості та були доставлені до лікарень. Встановлено, що на момент аварії водій був нетверезим - рівень алкоголю в його крові становив 1,6 проміле", - зазначено в повідомленні поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першою статті 286 КК України.