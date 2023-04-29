Події

13:15 29.04.2023

У ДТП у Львівській області постраждали 5 осіб - поліція

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У ДТП у Львівській області постраждали 5 осіб - поліція

П'ятеро людей дістали травм у ДТП і були доставлені до лікарень, повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася близько 20:00 28 квітня на автодорозі між селами Мистичі та Санники Яворівського району - водій "Фольксваген кадді" не впорався з керуванням і автомобіль з'їхав у кювет.

"Унаслідок аварії водій і четверо неповнолітніх пасажирів дістали травм різної тяжкості та були доставлені до лікарень. Встановлено, що на момент аварії водій був нетверезим - рівень алкоголю в його крові становив 1,6 проміле", - зазначено в повідомленні поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першою статті 286 КК України.

Теги: #дтп #львівська_область

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