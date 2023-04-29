Київ закликав партнерів до пошуку збалансованого вирішення питання імпорту агропродукції на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію

28 квітня до посольства Республіки Польща в Україні та представництва ЄС в Україні було передано ноти МЗС України щодо категоричної неприйнятності ситуації з торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України.

Такі обмеження, хоч би якими причинами вони обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС і принципам та нормам Єдиного ринку ЄС, наголошують у МЗС.

"Існують усі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС і загалом безперешкодного транзиту всієї української продукції до інших країн як у межах, так і за межами ЄС", - наголошується в коментарі МЗС України.

МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності. Так можна спільно успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України і вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна.