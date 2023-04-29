Росіяни обстріляли територію лікарні в Білозерці Херсонської області, є жертва

Російські окупанти обстріляли територію лікарні в Білозерці Херсонської області, є загибла і поранені, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Ворог ударив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень вибило вікна. Також пошкоджено кілька приватних будинків. На місцях влучання снарядів виникли пожежі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна людина загинула.

"Тіло 57-річної жінки без ознак життя виявили під завалами власного будинку після ліквідації пожежі", - зазначили в ОВА.

Також ще троє дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізовано.