Події

07:04 29.04.2023

Росіяни обстріляли територію лікарні в Білозерці Херсонської області, є жертва

1 хв читати
Росіяни обстріляли територію лікарні в Білозерці Херсонської області, є жертва

Російські окупанти обстріляли територію лікарні в Білозерці Херсонської області, є загибла і поранені, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Ворог ударив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень вибило вікна. Також пошкоджено кілька приватних будинків. На місцях влучання снарядів виникли пожежі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна людина загинула.

"Тіло 57-річної жінки без ознак життя виявили під завалами власного будинку після ліквідації пожежі", - зазначили в ОВА.

Також ще троє дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізовано.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:59 29.04.2023
Голова Донецької ОВА Кириленко опублікував фото зруйнованої залізничної станції "Святогірськ"

Голова Донецької ОВА Кириленко опублікував фото зруйнованої залізничної станції "Святогірськ"

23:27 28.04.2023
Росіяни обстріляли територію лікарні у Білозерці Херсонської області, є жертва

Росіяни обстріляли територію лікарні у Білозерці Херсонської області, є жертва

22:37 28.04.2023
Окупанти завдали удару по енергетичному об'єкту в Донецькій області

Окупанти завдали удару по енергетичному об'єкту в Донецькій області

22:07 28.04.2023
Зеленський подякував усім, хто взяв участь у рятувальній операції в Умані

Зеленський подякував усім, хто взяв участь у рятувальній операції в Умані

18:20 28.04.2023
Кількість жертв унаслідок ракетного удару по Умані збільшилася до 21 людини - голова ОВА

Кількість жертв унаслідок ракетного удару по Умані збільшилася до 21 людини - голова ОВА

17:43 28.04.2023
РФ завдала авіаудару по с. Костобобрів на Чернігівщині, пошкоджено 8 будинків

РФ завдала авіаудару по с. Костобобрів на Чернігівщині, пошкоджено 8 будинків

17:14 28.04.2023
Кількість жертв ракетного удару в Умані збільшилася до 20 осіб - МВС

Кількість жертв ракетного удару в Умані збільшилася до 20 осіб - МВС

15:39 28.04.2023
Російська авіація завдала удару бомбою ФАБ-500 по Семенівці Чернігівської області, дані про жертви не надходили

Російська авіація завдала удару бомбою ФАБ-500 по Семенівці Чернігівської області, дані про жертви не надходили

15:04 28.04.2023
Кількість жертв в Умані збільшилася до 17, у Черкаській області оголошено триденну жалобу - ОВА

Кількість жертв в Умані збільшилася до 17, у Черкаській області оголошено триденну жалобу - ОВА

14:22 28.04.2023
ДСНС: Кількість жертв в Умані збільшилася до 16 - із-під завалів деблоковано ще одне тіло

ДСНС: Кількість жертв в Умані збільшилася до 16 - із-під завалів деблоковано ще одне тіло

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На нафтобазі в Севастополі пожежа, попередньо, влучання БПЛА

Рятувальники продовжують розбір конструкцій і пошук можливих жертв і постраждалих від ракетної атаки в Умані

ЗС України відбили 48 ворожих атак за добу і продовжують тримати оборону Бахмута і Мар'їнки

Зеленський про інвестицію Horizon Capital на $250 млн в Україну: Великий світовий бізнес вірить у нашу перемогу та підтверджує цю віру конкретикою

Зеленський подякував усім, хто взяв участь у рятувальній операції в Умані

ОСТАННЄ

Військо РФ обстріляло кордони Чернігівської та Сумської області

Ворог дислокується в будівлі школи у Сватівському районі

На Харківщині в результаті обстрілів пошкоджено дитсадок та агроферму, постраждалих немає

ЗС України ліквідували майже 600 окупантів, 3 танки і 21 крилату ракету за добу

На нафтобазі в Севастополі пожежа, попередньо, влучання БПЛА

Рятувальники продовжують розбір конструкцій і пошук можливих жертв і постраждалих від ракетної атаки в Умані

Путін підписав указ про "узаконення" депортації українців

ЗС України відбили 48 ворожих атак за добу і продовжують тримати оборону Бахмута і Мар'їнки

Окупанти грабують будинки в Боково-Хрустальному, а в Малоолександрівці, Новомиколаївці, Скадовську та Лазурному проводять обшуки у жителів

29 квітня: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА