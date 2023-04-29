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01:33 29.04.2023

НАТО та Міноборони України поглиблюють співпрацю

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Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов зустрівся у п'ятницю у штаб-квартирі альянсу з помічником Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеки Девідом Ван Віллем, повідомила прес-служба Міноборони.

Згідно з оприлюдненим релізом оборонного відомства, сторони обговорили подальші шляхи взаємовигідного співробітництва у сфері інновацій, у тому числі залучення українських стартапів до спільних інноваційних проектів, тестування в реальних бойових умовах сучасних розробок та використання українського досвіду впровадження у короткі терміни нових зразків озброєння та технологій.

Гаврилов поінформував Альянс про практичні кроки щодо створення екосистеми інновацій та прискорення реалізації стартапів у сфері оборони з мінімізацією бюрократичних процедур, зокрема, при розробці та постачанні до військ сучасних безпілотних авіаційних систем українського виробництва.

"Інноваційна екосистема Міноборони має стати частиною великої євроатлантичної інноваційної екосистеми", - наголосив він.

  Також сторони домовилися про продовження діалогу щодо практичного співробітництва, зокрема щодо можливого залучення до діяльності прискорювача оборонних інновацій НАТО для Північної Атлантики (DIANA).

DIANA (прискорювач оборонних інновацій НАТО для Північної Атлантики) розпочався на Брюссельському саміті у 2021 році. Він покликаний використовувати комерційні технології подвійного призначення з метою оборони та безпеки. Він буде зосереджений на дев'яти пріоритетних для НАТО нових та проривних технологіях: штучному розумі, даних, автономії, квантових технологіях, біотехнології, гіперзвуку, космосі, інноваційних матеріалах та виробництві, енергетиці та рушіях.

Теги: #нато #україна #співпраця #міноборони

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