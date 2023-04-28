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16:16 28.04.2023

Віталій Кличко: Підтримка України та відновлення миру - одна з ключових тем на Світовому саміті мерів у Денвері

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Віталій Кличко: Підтримка України та відновлення миру - одна з ключових тем на Світовому саміті мерів у Денвері

Одне з ключових питань, які стоять на порядку денному першого саміту міст Північної та Південної Америки в Денвері, - це відновлення миру та підтримка України, повідомив у п'ятницю мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

"Світовий конгрес мерів. Група українських мерів також бере участь в обговоренні ключових викликів, які є на сьогодні у світі. Й одне з ключових питань - це відновлення миру та підтримка України. Ми порушуємо це питання і робимо все, щоб підтримка України була ще міцнішою", - повідомив Кличко.

Він написав, що в саміті беруть участь близько 2 тисяч мерів міст і представників місцевого самоврядування з 35 країн.

"На саміті міст Північної та Південної Америки говоримо про допомогу у відновленні, яку можуть надати міста різних країн містам українським. Адже саме місцеве самоврядування, його розвиток та співпраця міст є ідеєю цього саміту, який відбувається вперше за ініціативи Держдепартаменту США та за підтримки USAID", - зазначив мер Києва.

Кличко зустрівся зі спеціальним представником Держдепартаменту США з дипломатії міст і штатів Ніною Хачігьян. Спілкувалися на головному майданчику саміту про роль міст у глобальному лідерстві та місцеве самоврядування як основу демократії, повідомив він.

Також Кличко зустрівся з заступником держсекретаря США з питань економічного зростання, енергетики та охорони довкілля Хосе Фернандесом. Ішлося про майбутню відбудову українських міст та реформи, які потрібно втілювати в Україні.

Найближчим часом заплановано зустріч Віталія Кличка з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та мерами кількох американських міст.

Теги: #кличко #саміт

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