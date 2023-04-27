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19:40 27.04.2023

КС розпочав розгляд справи про офіційне тлумачення положення Конституції України про єдине громадянство

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КС розпочав розгляд справи про офіційне тлумачення положення Конституції України про єдине громадянство

Конституційний суд у четвер, 27 квітня, на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розглядав справу за конституційним поданням 99 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення ст. 4 Конституції України, повідомляє пресслужба суду.

"Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський виклав зміст конституційного подання та підстави для відкриття конституційного провадження. Він зазначив, що суб’єкт права на конституційне подання звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України в аспекті того, що "в Україні існує єдине громадянство", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Автори клопотання вважають, що потреба в офіційному тлумаченні статті 4 Конституції України "має важливе значення для розвитку і зміцнення України як демократичної, соціальної, правової держави та недопущення прийняття законодавчих актів, які порушують конституційні принципи". У конституційному поданні народні депутати зазначають, що законодавство України про громадянство встановлює заборону випадків множинного громадянства через встановлення процедури втрати громадянства України за рішенням президента України. Однак, на їхню думку, дієвого механізму реалізації цього припису в законі України "Про громадянство України" не передбачено.

Суддя-доповідач повідомив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення обґрунтованого рішення суд направив до низки органів державної влади, наукових установ, членів Науково-консультативної ради Конституційного Суду звернення щодо порушених у конституційному поданні питань з проханням висловити свої позиції. Зміст отриманих відповідей суд дослідить на закритій частині пленарного засідання Великої палати.

Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

 

Теги: #конституція #громадянство

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