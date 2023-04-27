У Василькові за допомогою польського холдингу Polimex побудують житло для військових льотчиків

Васильківська міська рада та польський державний холдинг Polimex підписали меморандум про співпрацю, пілотним проєктом якого стане будівництво багатоквартирного будинку за адресою вул. Декабристів, 42, на місці будівлі, зруйнованої внаслідок ворожих обстрілів, повідомила пресслужба територіальної громади.

Згідно з пресрелізом, на місці зруйнованого 5-поверхового будинку планують звести 9-поверховий, що дасть змогу забезпечити житлом 70 родин, які проживали там до ворожої руйнації, а також військових льотчиків і сім'ї загиблих військових, які обороняли Київщину від ворожої навали.

"Привид Києва є збірним образом всіх васильківських льотчиків… Наші мужні військові – льотчики 40-ї бригади тактичної авіації знищили щонайменше 20 ворожих літаків, чим захистили і місто, і Київщину від серйозних руйнувань та перекрили їм шлях до захоплення", - наголошується в релізі.

Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" радник польського холдингу Polimex Віктор Довгань, проєкт уже заходить в експертизу. Орієнтовний бюджет будівництва – майже 240 млн грн, при цьому з місцевого бюджету на нього є 40 млн грн.

"Меморандум - перший крок. Польські партнери наразі аналізують проєктну документацію, у червні ми очікуємо підтвердження польського Мінфіну щодо надання пільгового кредиту під держгарантії на EUR5 млн. Можливо, частина буде грантом, можливо, частина буде польськими будівельними матеріалами - усі деталі буде опрацьовано в найближчий місяць", - повідомив Довгань.