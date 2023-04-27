У Броварах і Березані розірвали договори з УПЦ (МП) про землекористування

Броварська міська рада (Київська область) ухвалила рішення про припинення договорів постійного користування земельними ділянками для церков Української православної церкви (Московського патріархату), повідомив у четвер заступник голови Броварської районної державної адміністрації Олексій Дорошенко.

"Йдеться про чотири земельних ділянки, на яких розташовані п'ять храмів", - написав Дорошенко у фейсбуці.

За його словами, у четвер аналогічне рішення ухвалили не тільки в Броварській, а й у Березанській громаді Броварського району.

"На початок широкомасштабної російської агресії в лютому минулого року до ПЦУ належало лише чотири храми в Броварській громаді, яка складається з Броварів та сіл Требухів та Княжичі. Ще 11 парафій мали підпорядкування УПЦ. За рік все суттєво змінилося: в УПЦ залишилося лише п'ять храмів, а громади ПЦУ володіють вже десятьма", - повідомив Дорошенко.