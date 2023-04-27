Унаслідок ракетної атаки по Миколаєву загинув чоловік, поранено 23 людей, серед них двоє дітей

Унаслідок нічної ракетної атаки по Миколаєву загинув один чоловік, поранено 23 людей, серед них двоє дітей, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 27 квітня 2023 року о 1:05 російські війська атакували Миколаїв. Загинув 45-річний чоловік. 23 місцеві жителі, серед яких двоє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх доправлено до лікарні, де надається кваліфікована медична допомога. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер уранці.

Попередньо, противник завдав чотирьох ударів ракетами типу "Калібр".

Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий будинок, житлові приватні будинки та історичну будівлю, а також лінію електропередачі.

Пожежу ліквідовано, триває розбір конструкцій будівель.

На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, криміналісти, вибухотехніки ГУ Нацполіції області.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).