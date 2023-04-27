Без електроенергії після обстрілу РФ Миколаєва залишається мікрорайон Ракетне Урочище

Без електроенергії після обстрілу РФ Миколаєва залишається мікрорайон Ракетне Урочище, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Без світла залишається мікрорайон Ракетне Урочище. Фахівці "Миколаївобленерго" відпрацьовують", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, на місці обстрілу вже працюють комунальники та представники адміністрації району.

"Фіксуємо всі пошкодження. Складаємо акти. Прибираємо територію від уламків та сміття. Пошкоджені вікна зашиємо ОСБ-плитами", - зазначив мер.

За словами Сєнкевича, пошкоджень зазнала історична будівля, кілька багатоповерхівок, приватних будинків, навчальний заклад, адміністративна будівля.

Він додав, що точну інформацію про кількість пошкоджених об'єктів повідомлять згодом.