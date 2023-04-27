Події

08:48 27.04.2023

В окупованому Мелітополі поблизу будинку одного з колаборантів пролунав вибух

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В окупованому Мелітополі поблизу будинку одного з колаборантів пролунав вибух

В окупованому Мелітополі вночі пролунав вибух поблизу будинку одного з місцевих колаборантів, який обіймав керівну посаду в так званих правоохоронних органах окупантів, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Вибух, який чули мешканці центральної частини Мелітополя о 5:20, стався біля під'їзду багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України 67. За попередніми даними, лікарняний виписано одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну і переметнувся на бік ворога", - розповів Федоров в ефірі телемарафону.

 

 

 

Теги: #вибух #мелітополь

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