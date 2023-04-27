Кулеба закликав ООН докласти зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав продовольчу і с/г організацію ООН докласти зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи, повідомила пресслужба МЗС.

"Дмитро Кулеба закликав продовольчу та сільськогосподарську організацію докласти максимальних зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, Кулеба в середу зустрівся з генеральним директором Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм.

Сторони обговорили можливості надання технічної підтримки для сприяння експорту продовольства з України та підтримки розвитку гуманітарної програми "Зерно з України".