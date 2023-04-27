Події

07:21 27.04.2023

Кулеба закликав ООН докласти зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи

1 хв читати
Кулеба закликав ООН докласти зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав продовольчу і с/г організацію ООН докласти зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи, повідомила пресслужба МЗС.

"Дмитро Кулеба закликав продовольчу та сільськогосподарську організацію докласти максимальних зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, Кулеба в середу зустрівся з генеральним директором Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм.

Сторони обговорили можливості надання технічної підтримки для сприяння експорту продовольства з України та підтримки розвитку гуманітарної програми "Зерно з України".

 

 

 

Теги: #оон #зернова_ініціатива

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 25.04.2023
Продовжити зернову угоду можна тільки за допомогою колективного міжнародного тиску на РФ - Подоляк

Продовжити зернову угоду можна тільки за допомогою колективного міжнародного тиску на РФ - Подоляк

15:36 25.04.2023
Війна в Україні забрала життя щонайменше 8574 цивільних, 14 411 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8574 цивільних, 14 411 поранено – ООН

08:35 25.04.2023
Генсек ООН передав Путіну лист про "зернову угоду"

Генсек ООН передав Путіну лист про "зернову угоду"

01:47 25.04.2023
Генсек ООН передав Путіну листа про "зернову угоду"

Генсек ООН передав Путіну листа про "зернову угоду"

15:20 21.04.2023
Документи про блокування дії "зернової ініціативи" стануть свідченням злочинів проти України - посол України в Туреччині

Документи про блокування дії "зернової ініціативи" стануть свідченням злочинів проти України - посол України в Туреччині

11:40 19.04.2023
Перевірки суден "зернової ініціативи" в Босфорі поновлюються - Кубраков

Перевірки суден "зернової ініціативи" в Босфорі поновлюються - Кубраков

08:56 19.04.2023
Інспекції суден щодо зернової угоди не проводять уже два дні

Інспекції суден щодо зернової угоди не проводять уже два дні

14:49 17.04.2023
РФ знову заблокувала інспекції суден з українським зерном у Босфорі - Мінвідновлення України

РФ знову заблокувала інспекції суден з українським зерном у Босфорі - Мінвідновлення України

00:54 17.04.2023
Генсек ООН закликав покарати винних у загибелі його підлеглих у Судані

Генсек ООН закликав покарати винних у загибелі його підлеглих у Судані

13:41 13.04.2023
США незадоволені занадто поблажливим ставленням генсека ООН до Росії - ЗМІ

США незадоволені занадто поблажливим ставленням генсека ООН до Росії - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обстріл Миколаєва: РФ не перестає доводити, що основна мета війни - терор і геноцид українців

ЗС України знищили понад 500 окупантів, 2 танки, 10 артсистем і 3 РСЗВ за добу

У Миколаєві кількість поранених у результаті ракетної атаки РФ збільшилася до 23 людей

Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва 15 людей поранено, 1 загинув

Зеленський подякував Гроссі за підтримку персоналу атомних станцій

ОСТАННЄ

Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумщини

Без електроенергії після обстрілу РФ Миколаєва залишається мікрорайон Ракетне Урочище

На Харківщині ворожими обстрілами пошкоджено приватні будинки, пожежну частину та підприємство з виробництва олії, постраждалих немає

В окупованому Мелітополі поблизу будинку одного з колаборантів пролунав вибух

Зеленський про обстріл Миколаєва: РФ не перестає доводити, що основна мета війни - терор і геноцид українців

Одна людина загинула, троє поранених унаслідок обстрілів Херсонської області

ЗС України знищили понад 500 окупантів, 2 танки, 10 артсистем і 3 РСЗВ за добу

Україна в "хорошій позиції" для контрнаступу - Каволі

У Миколаєві кількість поранених у результаті ракетної атаки РФ збільшилася до 23 людей

ЗС України за добу відбили 54 ворожі атаки, тривають бої за Бахмут і Мар'їнку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА