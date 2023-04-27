Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва 15 людей поранено, 1 загинув
Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва 15 людей поранено, 1 загинув, повідомив голова ОВ Віталій Кім.
"Зараз відомо про 15 поранених, 1 загиблого", - написав він у телеграм-каналі.
Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва 15 людей поранено, 1 загинув, повідомив голова ОВ Віталій Кім.
"Зараз відомо про 15 поранених, 1 загиблого", - написав він у телеграм-каналі.
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