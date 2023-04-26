Окупанти чотири рази обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади в середу

Російські окупанти чотири рази обстріляли Червоногригорівську і Марганецьку громади в середу, було випущено понад два десятки снарядів із важкої артилерії, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Загиблих і постраждалих немає. Пошкоджено насосну станцію. Рятувальники продовжують обстежувати територію. Уточнюють наслідки атак", - написав голова ОВА в телеграм-каналі.

Також у Синельниківському районі впав невідомий предмет. За попередньою інформацією, його скинув ворожий літак.

"Безпечні уламки, виявлені пізніше рятувальниками, ідентифікувати неможливо", - зазначив глава ОВА.