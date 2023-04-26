За підтримки ТЧХУ в Херсоні встановлять 10 укриттів у місцях скупчення людей

У Херсоні в місцях скупчення людей за підтримки Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) встановлять 10 залізобетонних укриттів.

"Аби зберегти життя жителів Херсона, які перебувають під постійними обстрілами, Товариство Червоного Хреста України за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій встановлять 10 укриттів у громадських місцях", - повідомив сайт ТЧХУ.

Залізобетонні конструкції допоможуть уберегти людей від обстрілів з різних видів озброєння, зокрема реактивних систем залпового вогню, та вибухових хвиль. В одному укритті площею 10 кв. м одночасно зможуть перебувати 10-15 осіб. Укриття розмістять поруч із ринками, автостанціями, зупинками громадського транспорту та місцями надання адміністративних послуг.

"Наразі в Херсоні складна ситуація. Місто щодня зазнає обстрілів із важкої артилерії, в результаті яких гинуть люди, зокрема й діти. Ми робимо все можливе, щоб допомогти людям - це і грошові виплати, і видача продуктових ваучерів, продуктових та гігієнічних наборів. Але зараз бачимо велику потребу в облаштуванні укриттів у громадських місцях...", - розповів генеральний директор Національного комітету ТЧХУ Максим Доценко.

За словами віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, нині безпека громадян у держави стоїть на першому місці.

"Щиро дякую Червоному Хресту України за те, що постійно приходить на допомогу людям, які потерпають від російської агресії та потребують гуманітарної допомоги. Маємо всіма можливими засобами мінімізувати ризики для громадян, які залишаються в Херсоні, зокрема й тих, хто працює над життєзабезпеченням міста, забезпечує надання державних послуг та відновлення критичної інфраструктури. Завдяки потужній підтримці гуманітарних організацій ми можемо подбати про безпеку наших людей", - наголосила Верещук.